Москва, 16 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Чтобы эффективно бороться с «резиновым жильём», нужны как минимум нормативы и правки в российский административный кодекс. Об этом в беседе с ИА Регнум поделился глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Кремль. ру Секретарь Общественной палаты Российской Федерации VI состава Валерий Фадеев

Ранее глава СПЧ в ходе пресс-конференции заявил, что властям необходимо отслеживать регистрацию в квартирах и запрещать её в случаях, если на человека приходится менее шести квадратных метров, чтобы бороться с так называемым «резиновым жильём».

Валерий Фадеев отметил, что в скором времени в Совете по правам человека смогут представить содержательный доклад о необходимости внесения поправок в КоАП РФ, касающихся нарушений в виде массового заселения квартир мигрантами как с регистрацией, так и без неё.

«Поправки для начала скорее будут вноситься в административный кодекс России. Если местные органы власти увидят, что в квартире фиктивно зарегистрированы мигранты, то пусть разбираются с этой квартирой. У нас для тюрем и казарм есть нормативы, конечно, нельзя допускать, чтобы люди жили скученно, огромными группами в пределах маленькой жилплощади. Это всё надо запрещать и пресекать», — отметил Фадеев.

Глава СПЧ согласился, что бывают разные случаи, когда в небольшой по площади квартире проживает так много людей, что на каждого из них приходится меньше шести квадратных метров, что недопустимо.

«И квартира может быть маленькой, и дети рождаются. Но в случае, если регистрация показывает, что теперь жильцов слишком много, то надо разбираться, в чём там дело. Конечно, если дело в большой семье, которая пока не успела получить большую жилплощадь, то их надо оставить в покое», — подчеркнул глава СПЧ.

Также Фадеев указал, что важно разбираться и с квартирами, которые населяют мигранты в больших количествах и без регистрации. Так, например, арендодатель может оформить договор на проживание с парой приезжих, но по факту без регистрации в квартире селится ещё несколько человек, что также приводит к многочисленным нарушениям, шуму и загрязнениям территории.

Как передавало ИА Регнум, в центре Санкт-Петербурга выявили «резиновую квартиру», в которой по документам проживало 810 человек. Жильцов вписали в нежилое помещение, отведенное под офис. По материалам проверки прокуратуры Центрального района возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).