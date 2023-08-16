Москва, 16 августа, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Власти необходимо отслеживать регистрацию в квартирах и запрещать её в случаях, если на человека приходится менее шести квадратных метров, чтобы бороться с так называемым «резиновым жильём». Об этом заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев на пресс-конференции посвященной миграционному законодательству.

Илья Питалев/РИА Новости

«Власти должны следить за процессом регистрации, если квартира переполненная, там меньше шести квадратных метров на человека, надо с этим разбираться и запрещать регистрацию в таких квартирах», — отметил он, добавив, что тогда не будет «резиновых квартир».

Он высказал мнение о том, что не нужно отказываться от уведомительной формы регистрации.

«Но если понятно, что в квартире слишком много человек зарегистрировано, надо процесс останавливать», — отметил он, уточнив, что необходимо внести поправки в российское законодательство.

Фадеев добавил, что в Совете выступают против сделок с долями собственности.

«Надо внимательно на это посмотреть и отнестись к этому неформально: можно ли жить на одном квадратном метре? Наверное, нет. Мы готовим соответствующие предложения, чтобы подобные манипуляции прекратить», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в центре Санкт-Петербурга выявили «резиновую квартиру», в которой по документам проживало 810 человек. Жильцов вписали в нежилое помещение, отведенное под офис в доме 44 по 4-й Советской улице. Как установила прокуратура, это сделал неизвестный от имени индивидуального предпринимателя в течение 13 дней. По материалам проверки прокуратуры Центрального района возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).