Москва, 26 декабря, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что полный запрет абортов не приведёт к повышению рождаемости, передал корреспондент ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проще запретить. Это ошибочное решение. А если начать искать и найти реальные причины, глядишь и программа может появиться с реальной отдачей повышения рождаемости», — сказал Фадеев в ходе встречи с журналистами.

В этой связи глава СПЧ предложит разобраться в конкретном вопросе, а не принимать какие-то хаотичные, случайные меры, демонстрируя борьбу за повышение рождаемости. Это, как уточнил Фадеев, только ухудшает социальную атмосферу.

Помимо этого, глава СПЧ обратил внимание на ипотечную программу. По его словам, молодая семья втягивается в ипотеку, родив ребенка и думает, а стоит ли рожать второго. Так, вместо поиска правильных решений, предлагаются поверхностные, популистские решения.

Фадеев также заявил, что необходимо заниматься конкретно нарушениями, если они есть в частных или в государственных клиниках.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуму 13 декабря внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право проводить аборты. До этого, в ноябре, член комитета ГД по охране здоровья Вероника Власова предложила ужесточить правила искусственного прерывания беременности. Она заявила, что аборты следует проводить при согласии матери и отца, а также выступила за снижение срока, при котором возможно проводить аборт.

В беседе с ИА Регнум доктор политических наук, старший научный сотрудник Института США и Канады Надежда Шведова заявила, что женщина имеет право распоряжаться своим телом, как считает нужным.

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема с абортами в стране острая. Однако нужно бороться не с абортами, а улучшать социальную защищённость семей с детьми, подчеркнул глава государства.