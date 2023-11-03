Москва, 3 ноября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал острой проблему абортов. Глава государства отметил, что существуют разные варианты её решения.

Иван Шилов ИА Регнум

«Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, материальной помощи молодым студенческим семьям», — сказал президент на встрече с членами Общественной палаты России.

В то же время, как отметил Путин, государство в последние годы сделало очень много, чтобы поддержать семьи с детьми.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе той же встречи глава государства призвал улучшать демографию. Как подчеркнул президент, необходимо в первую очередь сосредоточиться на внутренней повестке и решать стоящие перед страной задачи и идти вперёд и развиваться. Ранее, в августе, Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной, поэтому необходимы дополнительные меры, чтобы переломить её в лучшую сторону. В регионах запустили программы повышения рождаемости и поручили правительству оказать соответствующую поддержку.