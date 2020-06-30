В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса
За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 691 положительный тест на новую инфекцию.
В Забайкалье скончалась женщина с подтверждённым COVID-19
В Забайкальском крае полностью излечились 2000 из 3161 выявленного носителя коронавируса. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает оперативный штаб региона.
Московские врачи вылечили более 150 тыс. пациентов с коронавирусом
Ещё 2295 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, сообщила 30 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
В Пензе начали строительство нового военного госпиталя
Военный госпиталь нового формата начали строить в Пензе специалисты Министерства обороны РФ, заявил начальник медслужбы Центрального военного округа полковник Анатолий Калмыков. Его слова приводит пресс-служба министерства.
В Саратовской области за сутки выявили еще 110 носителей коронавируса
В Саратовской области на 30 июня числятся носителями коронавируса 6444 человека, за сутки инфицированы еще 110 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 3304 пациента, за сутки — 138 человек. С момента начала наблюдения скончались 43 пациента.
В Дагестане работники частных клиник получат выплаты за борьбу с COVID-19
Работники дагестанских частных клиник, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19, получат надбавки из бюджета республики, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана.
За сутки в Алтайском крае скончались четыре пациента с коронавирусом
В Алтайском крае складывается сложная обстановка с распространением коронавируса. По данным оперативного штаба региона на 30 июня, всего в крае выявлено уже 3985 носителей SARS-CoV-2, причём 76 добавились только за последние сутки. Выписаны по выздоровлению 2874 человека.
Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 515 больны внебольничной пневмонией, 1166 — ОРВИ.
«Тяжелобольных — 86, на аппарате ИВЛ — 29», — сказано в официальном сообщении.
Не обошлось без новых смертей.
Орловская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
Ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, готовится Орловская область. Об этом в прямом эфире в соцсети ВКонтакте сообщил губернатор Андрей Клычков.
Музыканты группы Korn перенесли на год концерты в России
Концерты, запланированные ранее в июне 2020 года, на 2021 год перенесли музыканты американской группы Korn. Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства Eventation, организующего выступления артистов.
В Калужской области готовятся к третьему этапу снятия ограничений
Разработать «дорожную карту» по переходу к третьему этапу снятия ограничений, введённых после начала пандемии коронавируса, поручено министерству здравоохранения и управлению Роспотребнадзора Калужской области, сообщает 30 июня областной оперативный штаб.
В Воронежской области за сутки выявили 179 носителей коронавируса
179 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.