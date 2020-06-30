Случаи заражения коронавирусом продолжают выявляться в России ежедневно. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, граждане России уже прошли через самый опасный этап эпидемии. Задача сегодняшнего дня — восстановить национальную экономику и выйти на траекторию роста.

Но пока угроза распространения коронавируса сохраняется, нельзя забывать о мерах безопасности и ответственном поведении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено более 640 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.