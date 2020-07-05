Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки, то есть в субботу, 4 июля, выявили 275 новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщили в федеральном оперативном штабе.

К 5 июля, с учетом новых данных, в Петербурге в общей сложности зафиксировано 25 536 случаев коронавируса за всё время пандемии.

Рост суточного количества новых случаев инфекции в Северной столице продолжается уже пятый день, увеличившись с 219 случаев за 29 июня до 275 случаев за 4 июля.

Продолжается рост количества выписанных после выздоровления от COVID-19. За последние сутки в Петербурге выписали 248 пациентов. Общее число выздоровевших к 5 июля составляет 19 994 человека.

В России в целом за сутки выявлено 6736 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрирован 681 251 случай (+1,0% за сутки) в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению в России 3871 человек, за весь период выписано по выздоровлению в России 450 750 человек.

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