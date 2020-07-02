Ульяновск, , 11:08 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом почти вдвое превысило число выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 2 июля (10:35 мск), в Ульяновской области подтверждено 5993 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 105. В настоящее время продолжает лечение 2742 пациента.

С начала пандемии переболели COVID-19 в Ульяновской области 3208 человек, из них 53 человека выписаны за последние сутки.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 43 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 15 июня режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер.

Напомним, на 2 июля в Приволжском федеральном округе выявили 941 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 74 902 случая. С начала пандемии наибольшее число носителей коронавируса в Поволжье выявлено в Нижегородской области (17 943), в Саратовской области (6645) и Ульяновской области (5993).