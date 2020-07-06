Москва, , 15:04 — REGNUM Регионы будут снимать карантинные меры только в результате улучшения эпидемиологической ситуации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота».

"Они будут принимать решения по снятию этих ограничений. Но не в связи с тем, что авиационной отрасли, вернее, отрасли авиационных перевозок, тяжело приходится, а потому что ситуация меняется к лучшему», — заявил Путин.

«Они сами заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, это всё понятно. Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений», — указал президент.

По словам главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, гражданская авиация испытывает огромные финансовые трудности из-за того, что регионы продолжают сохранять карантин на своих территориях — в результате для отрасли могут не исполниться даже показатели на уровне худших сценариев.

«Потому что, как только мы это сделаем, это сразу изменит ситуацию коренным образом. И тогда мы восстановимся, если мы начнём нормально летать. Мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, прошлого года, к декабрю по внутренним перевозкам», — указал Савельев.

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