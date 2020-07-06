Саратов, , 20:40 — REGNUM С 7 июля село Новополеводино Балаковского района закрывается на карантин. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.

Вспышка коронавирусной инфекции в селе зафиксирована после похорон одного из местных жителей.

«В результате на сегодняшний день мы имеем девять заболевших в селе, где проживают чуть более 900 человек», — отметил вице-губернатор.

По его словам, дети, которые должны сдавать ЕГЭ, могут выезжать на сдачу экзамена при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 6 июля числятся носителями коронавируса 7040 человек. За сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом в регионе. Ранее власти заявляли, что пока ко второму этапу снятия ограничений область перейти не может, поскольку коэффициент распространения инфекции составляет 0,94 при рекомендованных Роспотребнадзором 0,8.

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