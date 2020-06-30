Москва, , 15:21 — REGNUM Переход на систему удалённой работы позволяет компаниям сократить расходы на офис и корпоративный транспорт, что, в свою очередь, несколько облегчит их финансовое положение на фоне экономического спада, вызванного эпидемией коронавируса и связанными с ней ограничительными мерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявила управляющий партнер Zoom Executive Search Ольга Щербакова.

«В среднем каждая компания, которая перевела своих сотрудников на работу из дома, экономит до 170 тыс. рублей каждого из них в год», — заявила Щербакова.

«Многие компании арендуют рабочие места в коворкингах или офисы без закрепленных рабочих мест для того, чтобы сотрудники могли проводить очные встречи или просто сменить обстановку», — продолжила она.

По её словам, подобные сценарии уже рассматриваются целым рядом компаний.

«Сотрудники, чья работа не предусматривает обязательного пребывания в офисе, часто показывают значительный прирост эффективности: берут меньше больничных и отгулов, перестают уходить пораньше или опаздывать к началу рабочего дня. Сотрудники повышают свою эффективность, самостоятельно выбирая, в каких условиях им комфортнее работать», — указала Шербакова.

В целом, по оценке компании, 20% работодателей России планируют оставить сотрудников на удалённой работе как минимум до конца 2020 года. Полностью на удалённый формат работы могут перейти компании, работающие в сфере маркетинга, IT-отрасли, сфере финансов и бухгалтерского учёта.

В других сферах некоторые компании рассматривают возможность перевести на работу из дома до 50% административного и управленческого персонала.