Оренбург, , 15:41 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области местные жители обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию в регионе, когда курорт «Соленые озера» остается закрытым. Люди отметили, что страдает как экономика области, так и бюджеты местного населения, живущего за счет туристического бизнеса. Посещение озер под запретом и для туристов, и для местных жителей.

Министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram 6 июля прокомментировала сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что властям понятна позиция горожан. «Но сегодня вынуждены воздержаться от открытия курорта до стабилизации эпидситуации», — сказала она.

По словам главы минздрава, с конца июня в Соль-Илецке, как и в целом по области, отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это заставляет отложить планы по открытию озер.

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Напомним, губернаторским указом коронавирусный режим в регионе продлен до 21 июля. Область остается на первом этапе. Согласно одному из пунктов документа, по 20 июля приостановлено бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения «Соленые озера», а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.

Между тем, жители Соль-Илецка возмущены, что благоустроенную территорию уникальных озер не открывают, в то время как открыты пляжи, народ массово в жару отдыхает на берегу рек и озер вне курорта.

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