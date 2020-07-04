Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 94 жителя региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 июля.

Новые случаи заражения инфекцией подтверждены в 20 муниципальных образованиях с наибольшим числом в Ростове-на-Дону (42 носителя SARS-CoV-2) и Батайске (девять). 41,5% случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию от 46 до 65 лет, 30,8% — от 18 до 45 лет.

По данным на утро 4 июля, общее количество случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии составило 9 тыс. 982 человека.

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