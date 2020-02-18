Глава офиса Зеленского объявил об увеличении финансирования армии
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет мира, поэтому увеличит финансирование армии.
В ЛНР ожидают новую провокацию со стороны ВСУ
В ЛНР опасаются повторной провокации со стороны ВСУ. По данным разведки ЛНР, украинские силовики могут устроить её ночью
Зеленский заявил о контроле ситуации в Донбассе
Украинское руководство уверено, что обострение ситуации на территории Донбасса не изменит курс на завершение войны. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация полностью контролируется», — сказал Зеленский.
Глава ЛНР рассказал о последствиях «вероломной диверсии» ВСУ
Украинские силовики 18 февраля пытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, однако попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики были пресечены. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Ударили в стык двух бригад»: эксперт рассказал подробности боя в Донбассе
«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме… Ещё одним участком приложения усилий противника стали Новотошковка и Орехово — хотели сковать тактические резервы Объединённых сил», — заявил украинский военный эксперт, координатор «Информационного сопротивления» Константин Машовец.
В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ
Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.