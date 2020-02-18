18 Февраля
 
16:20

Глава офиса Зеленского объявил об увеличении финансирования армии

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет мира, поэтому увеличит финансирование армии.

16:15

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

16:06

В ЛНР ожидают новую провокацию со стороны ВСУ

В ЛНР опасаются повторной провокации со стороны ВСУ. По данным разведки ЛНР, украинские силовики могут устроить её ночью

16:04

Зеленский заявил о контроле ситуации в Донбассе

Украинское руководство уверено, что обострение ситуации на территории Донбасса не изменит курс на завершение войны. Об этом в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ситуация полностью контролируется», — сказал Зеленский.

16:02

Глава ЛНР Леонид Пасечник. lug-info.com

15:54

Глава ЛНР рассказал о последствиях «вероломной диверсии» ВСУ

Украинские силовики 18 февраля пытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, однако попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики были пресечены. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

15:45

«Ударили в стык двух бригад»: эксперт рассказал подробности боя в Донбассе

«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме… Ещё одним участком приложения усилий противника стали Новотошковка и Орехово — хотели сковать тактические резервы Объединённых сил», — заявил украинский военный эксперт, координатор «Информационного сопротивления» Константин Машовец.

15:43

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.