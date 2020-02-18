18 февраля на территории Луганской Народной Республики в районе Голубовского ВСУ спровоцировали очередное обострение обстановки. Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы и попытались захватить ряд позиций на территории, контролируемой Народной милицией ЛНР.

Официальные представители ЛНР сообщили о потере четырёх бойцов. В свою очередь, украинская сторона трактовала произошедшее как очередной акт агрессии «российских войск», приведший к человеческим жертвам.

Село Голубовское подвергается непрерывным артобстрелам ВСУ с начала января текущего года. Под огонь артиллерии в основном попадают мирные кварталы, потери среди гражданского населения постоянно растут.

ВСУ. Иван Шилов © ИА REGNUM