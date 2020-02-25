Соледар, ДНР, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования обстреляли территорию ДНР девять раз, сообщили 25 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 11 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты имени Изотова), Весёлое, Жабичево, Донецк («Вольво-центр»), Александровка, Докучаевск», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР получили повреждения восемь жилых домов.

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