Соледар, ДНР, 25 февраля 2020, 10:17 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования обстреляли территорию ДНР девять раз, сообщили 25 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 11 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР получили повреждения восемь жилых домов.
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