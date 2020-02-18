Киев, , 13:20 — REGNUM Украинский военный эксперт, координатор «Информационного сопротивления» Константин Машовец опубликовал в социальных сетях подробности сегодняшних боевых действий в Донбассе, на Луганщине.

По его словам, замысел командования противника был — выбить украинские подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка — Крымское или по крайней мере оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки.

«Ударили в стык двух бригад, по классической схеме… Еще одним участком приложения усилий противника стали Новотошковка и Орехово — хотели сковать тактические резервы Объединенных сил», — заявил Машовец.

Эксперт подтвердил информацию, что в рядах ВСУ по итогам столкновения есть потери.

«Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что украинское министерство иностранных дел призвало международное сообщество осудить эскалацию конфликта в Донбассе после «последней российской атаки».

Согласно официальной информации Киева, сегодняшний бой продлился около пяти часов. Сообщается, что один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили легкие ранения. Украинское командование заявило, что позиции не потеряны, ситуация под контролем, а противник «запросил режим тишины». Президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совнацбеза.