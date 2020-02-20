Донецк, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 16 раз открывали огонь по территории ДНР, сообщили 20 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики четыре раза использовали миномёты калибра 82 мм (24 мины), гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР использовались гранатомёты разных типов и крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Весёлое, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Сигнальное, Александровка, Старомихайловка, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Сигнальное, зафиксировано повреждение одного дома. В ходе обстрела посёлка шахты «Трудовская» повреждения получил автомобиль. Жертв за отчётный период не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ 18 раз обстреляли территорию Донбасса, повредив пять домов.

Читайте также: Украинские силовики за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Читайте развитие сюжета: Миномётным обстрелом ВСУ повреждён дом в пригороде Горловки