Киев, , 15:59 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев хочет мира, поэтому увеличит финансирование армии.

С таким заявлением он выступил сегодня, 18 февраля, после заседания Соцнавбеза Украины из-за обострения военной ситуации в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Да, мы хотим мира, но вместе с тем мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности», — подчеркнул Ермак.

Говоря об урегулировании ситуации в Донбассе, он отметил, что Украина одновременно идет по пути переговоров и «внутреннего усиления».

«Наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору», — резюмировал глава офиса Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня с 5 до 10 утра на Луганщине продолжались боевые действия с применением тяжелого вооружения. По предварительной информации, с обоих сторон есть убитые и раненые. Ранее сам Зеленский заявил журналистам, что курс Киева на завершение войны в Донбассе и преданность международным договоренностям остается неизменным — «так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии».