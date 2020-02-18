Луганск, 18 февраля 2020, 14:47 — REGNUM Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В пресс-службе назвали действия украинских силовиков кровавой провокацией, направленной на прекращения процесса разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.
Напомним, ранее в результате неудачного прорыва украинской диверсионной группы, погибли не менее двух боевиков ВСУ, ранены не менее трёх.
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