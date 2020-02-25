Луганск, , 11:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ЛНР, сообщили 25 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Так, из миномётов калибра 120 мм был нанесён удар по населённому пункту Фрунзе. Боевики 93-й бригады ВСУ обстреляли посёлок Голубовское из миномётов калибра 82 мм. Населённый пункт Березовое был обстрелян из вооружения БМП.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР.

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