В случае попытки федерализации Испании, королевство может распасться на несколько частей, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РоссииНиколай Топорин. Именно поэтому власти стараются не идти на уступки сепаратистам в Каталонии.

«Правительство занимает защитное положение. Им нужно положить конец насилию. Но тут слово за правоохранительными органами», — сказал эксперт.

Топорин также отметил, что идея о независимости очень живучая. И даже если большинство жителей Каталонии её не поддерживают, но сторонников отделения от Испании в регионе достаточно много и представлены они преимущественно активной молодёжью.