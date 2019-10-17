Испанию могут развалить на несколько частей?
В случае попытки федерализации Испании, королевство может распасться на несколько частей, считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РоссииНиколай Топорин. Именно поэтому власти стараются не идти на уступки сепаратистам в Каталонии.
«Правительство занимает защитное положение. Им нужно положить конец насилию. Но тут слово за правоохранительными органами», — сказал эксперт.
Топорин также отметил, что идея о независимости очень живучая. И даже если большинство жителей Каталонии её не поддерживают, но сторонников отделения от Испании в регионе достаточно много и представлены они преимущественно активной молодёжью.
Профессор МГИМО назвал события в Каталонии гражданской войной
«Сказать о том, как будут развиваться протесты дальше, будет очень трудно. На пятницу назначена всеобщая забастовка в Каталонии. Это влияет на отношения Барселоны и Мадрида. Позиция Мадрида в том, что правительство не хочет вмешиваться в каталонский конфликт. Почему руководители сепаратистов заявили, что пора прекращать беспорядки? По существу, в Каталонии идет гражданская война», — заявил профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Сергей Хенкин на пресс-конференции в Москве.
Глава Каталонии угрожает провести новый референдум о независимости
Глава Каталонии Ким Торра пообещал провести новый референдум о независимости региона от Испании.
«Мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения», — заявил Торра.
Пример местных политиков, на днях осужденных на сроки от 9 до 13 лет за референдум о независимости, по-видимому, его не пугает:
«В Барселоне сегодня идет гражданская война».