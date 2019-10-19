Мадрид, , 13:17 — REGNUM «Движение за независимость создало в минувшую пятницу парадоксальную картину в Барселоне, — пишет сегодня, 19 октября, испанское издание El Mundo. — В то время как тысячи манифестантов утверждали, что они «мирные люди», требуя освободить осужденных лидеров движения и прося о праве на самоопределение, в сотне метров от них группы радикалов, состоявшие в том числе из сепаратистов, противостояли Национальной полиции возле ее штаб-квартиры на улице Лаетана с такой же яростью, как все последние дни».

Ночные беспорядки в этот раз не прекратились даже с рассветом. Все началось со студенческого протеста возле отделения полиции: манифестанты поливали его краской и бросали яйца в сотрудников, которые часами не двигались с места. Но им пришлось вмешаться в пять часов вечера, когда одновременно с началом большого марша организованные группы радикалов принялись возводить баррикады из контейнеров и поджигать их, а также бросать в полицейских стекло, камни, пиротехнические ракеты и стальные шарики. В какой-то момент в агентов полетел даже светофор.

Полиция ответила дымовыми шашками и резиновыми пулями, разгоняя бастующих, чтобы к местам возгорания могли подъехать пожарные машины. Столкновения длились часами и перешли на ближайшие улицы. Ситуация была настолько напряженной, что каталонская полиция впервые в своей истории была вынуждена воспользоваться специальной машиной, поливавшей нарушителей порядка водой. Всего за пятую ночь беспорядков в Каталонии было задержано 54 человека. 182 людям потребовалась медицинская помощь.