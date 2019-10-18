Мадрид, , 19:00 — REGNUM «Всеобщая забастовка и многолюдные манифестации. После новой ночи баррикад и столкновений с полицией сторонники каталонской независимости завершают в эту пятницу в Барселоне насыщенную неделю протестов против приговора девяти лидерам движения, — пишет сегодня, 18 октября, испанское издание El Mundo. — Последствия забастовки хорошо видны в Барселоне, самом туристическом городе Испании: в центре мало дорожного движения, общественный транспорт и школы работают по минимуму, легендарные достопримечательности закрыты».

С утра, 18 октября, в рамках генеральной забастовки было перекрыто по меньшей мере восемь крупных каталонских автотрасс. Другие дороги тоже блокируют с рассвета. В центре погрузки товаров в Ллеиде группа протестующих подожгла баррикаду, а в Жироне здание Налогового управления бомбардировали краской. Между тем на улицах Барселоны скопились тысячи человек, готовящихся к вечерней демонстрации. Она начнется в 17.00 по местному времени.

Утром манифестантам фактически удалось заблокировать границу с Францией в обоих направлениях, как сообщило министерство развития. Источники в правительстве пояснили, что для этого протестующие перерезали автотрассу AP-7 в районе Жироны и AP-2 в нескольких местах в Ллеиде. Кроме того, была перекрыта трасса N-249 на 79-м километре, там подожгли покрышки. Наконец, возле французской границы заблокировали дорогу N-2. Еще одна группа манифестантов лишила испанцев доступа в Андорру, перерезав N-145 — единственную трассу, которая ведет туда из Испании.