Мадрид, , 10:23 — REGNUM Один из руководителей каталонской полиции (los Mossos), пожелавший остаться анонимным, в разговоре с испанским изданием ABC поставил каталонскому кризису ошеломительный диагноз. «Ошибаются те, кто думает, что происходящее в эти дни в Каталонии — это проблема правопорядка, потому что на самом деле это восстание», — сказал полицейский, имея в виду прежде всего ночь со вторника на среду (15—16 октября) в Барселоне.

Другой начальник, уже из Национальной полиции Испании, также не захотевший назвать свое имя, но обладающий широкими полномочиями, согласился с мнением своего каталонского коллеги, но сформулировал схожую мысль немного другими словами. «Это не нарушение общественного порядка, это вызов государству», — заявил он, общаясь с представителем издания.

Вызов продолжился в ночь со среды на четверг — в виде митинга, организованного Комитетами по защите республики (CDR) на Gran Vía con Marina. После привычного «праздничного» начала — метания множества рулонов туалетной бумаги — часть толпы переместилась к зданию каталонского министерства внутренних дел, а остальные собрались на улице Diputación и в ее окрестностях, где поджигали мусорные контейнеры.