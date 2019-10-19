Мадрид, , 13:20 — REGNUM «Тяжелые случаи насилия, происходившие в Барселоне с вечера пятницы до утра субботы, не получили ответа со стороны председателя Женералитета или мэра Барселоны, — пишет сегодня, 19 октября, испанское издание El Pais. — Ни глава правительства Ким Торра, ни мэр Ада Колау не выступили с публичным обращением, чтобы проанализировать ситуацию с момента начала этих инцидентов в пятницу».

В разгар уличных беспорядков председатель Женералитета, как говорят источники из его кабинета министров, был на встрече с другими высокопоставленными лицами. И если в ночь со среды на четверг Торра выступил с осуждением насилия, в этот раз он не стал открыто вмешиваться в происходящее. В социальных сетях последнее обращение каталонского лидера появилось в 18.30. К тому времени беспорядки уже начались, но Торра никак не упомянул их. Он предпочел порадоваться успеху марша сторонников независимости, который вобрал в себя тысячи жителей Барселоны без инцидентов.

Мэр Барселоны Ада Колау, завершив утром встречу с представителями служб безопасности, уборки и вывоза (посвященную последствиям предыдущей ночи), подвела итог разрушений для СМИ и сделала два заявления. Во-первых, она приветствовала тысячи людей, пришедших в столицу Каталонии принять участие в большой пятничной демонстрации, во-вторых, опровергла присутствие «ультраправых антидемократических сил». Днем Колау повторила в социальных сетях рекомендации мэрии для участников марша, но после хранила молчание — вопреки серьезным беспорядкам в городе.