Мадрид, , 18:49 — REGNUM Насилие, творившееся на улицах Барселоны в последние ночи, заставило каталонскую экономику скатиться к уровню октября 2017 года, когда вызов, брошенный Мадриду сторонниками независимости из Женералитета, породил такую нестабильность, что страны вроде Соединенного Королевства и США не советовали своим гражданам посещать Каталонию, а 5 тысяч предприятий предпочли перенести свои головные офисы в другие регионы. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает испанское издание El Mundo.

Тогдашние события привели к переводу миллиардов евро с банковских счетов в подразделения, находящиеся за пределами Каталонии. Кроме того, были отменены поездки и конгрессы на следующие пять месяцев стоимостью 319 млн евро, по сведениям союза руководителей туристических фирм Exceltur. Ситуация стабилизировалась только через 27 дней после применения 155-й статьи испанской конституции и вмешательства правительства.

Вчера, после того, как трое суток подряд кадры с беспорядками в аэропорту и пожарами в центре Барселоны расходились по всему миру, каталонские ассоциации предпринимателей разом возвысили голос, предупреждая о последствиях дальнейшей эскалации напряжения на улицах. Бизнесмены подчеркнули, что насилие со стороны протестного движения «Демократическое цунами» грозит каталонской экономике полным уничтожением.