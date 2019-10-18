Мадрид, , 21:40 — REGNUM «Пять трехдневных маршей — из Жироны, Берги, Вика, Тарреги и Таррагоны — становившиеся все более многолюдными на пути в Барселону, завершились в эту пятницу на фоне генеральной забастовки колоссальной манифестацией, в которой приняли участие более полумиллиона человек, согласно данным Городской гвардии, — пишет сегодня, 18 октября, каталонское издание La Vanguardia. — Они пришли к парку Jardinets de Gràcia, требуя освободить лидеров движения за независимость, осужденных в понедельник».

Протесты в Барселоне Daniel García Peris

Мирное шествие, начавшееся в 17:00 по местному времени, к вечеру переросло в беспорядки в центре города. В 19:40 каталонская полиция сообщила через Twitter, что происходят «крайне серьезные акты вандализма и масштабные общественные беспорядки». «Было спровоцировано несколько пожаров, которые до сих пор не потушены», — написали полицейские, призывая к осторожности. К 20:00 было задержано 10 манифестантов, а один из сотрудников Национальной полиции в ходе стычек получил ранение.

В настоящий момент столкновения между агентами Национальной полиции и манифестантами продолжаются на улице Лаетана. Протестующие бросают в стражей порядка различные объекты: камни, стальные шарики, банки и петарды. Произошли новые аресты, пять пострадавших госпитализированы. Демонстрации с участием тысяч людей проходят и в других городах Каталонии: Жироне, Льейде, Таррагоне.