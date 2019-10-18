Мадрид, , 10:33 — REGNUM Беспорядки, происходящие в Каталонии после приговора Верховного суда организаторам референдума о независимости, несовместимы с мирным отдыхом пенсионеров, пишет 17 октября, испанское издание El Mundo. Каталонский кризис разразился в наихудший момент из возможных: на той неделе, когда начали продаваться путевки Испанского института миграции и социального обслуживания (ИМСЕРСО).

Пляж Барселоны

События в регионе привели к незамедлительным последствиям: испанские пенсионеры теперь предпочитают попасть в список ожидания по другим туристическим направлениям, чем отправиться в Каталонию, где множество свободных мест, которые никто не бронирует.

Цезарь Гутьеррес Кальво, президент Федерации предпринимателей ассоциаций испанских туристических агентств (Fetave), особо подчеркнул тяжесть сложившейся ситуации. То, что именно на этой неделе пенсионеры начали выбирать направления для отдыха, заставило Кальво признать, что более неудачного совпадения для ИМСЕРСО произойти просто не могло.

«Сформировался лист ожидания по некоторым направлениям, в то время как в Каталонии полный застой», — отметил президент Федерации предпринимателей. Он напомнил, что путешествия, которыми занимается ИМСЕРСО, «больше, чем любые другие, требуют покоя и умиротворения, а также чувства, что ты здесь желанный гость, на которого не нападают».