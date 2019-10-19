Мадрид, , 14:16 — REGNUM Судья Мануэль Гарсия-Кастельон занялся изучением недавних действий «Демократического цунами» — одной из платформ, стоящих за протестами и беспорядками в Каталонии — на предмет терроризма и причинения ущерба. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает испанское издание ABC. Как уточнили источники, причастные к расследованию, речь идет об отдельном уголовном деле, заведенном на организацию по итогам событий, последовавших за обнародованием приговора лидерам каталонских сепаратистов.

По просьбе прокуратуры Национальной судебной коллегии и в связи с началом расследования судья распорядился закрыть доступ на веб-сайт платформы и заблокировать все профили «Демократического цунами» в социальных сетях. Тем не менее в настоящий момент продолжает работать альтернативная ссылка. Этот домен зарегистрирован в офшорной зоне.

«Только что заблокировали домен в испанском государстве благодаря сотрудничеству крупных операторов связи. Вводится цензура — такая же, как 1 октября. Вопрос такой: «Вы думаете, что цунами можно остановить?» — значится в сообщении попавшей под суд организации. В нем представители «Демократического цунами» призывают скачать разработанное ими приложение и пройти по другой ссылке на альтернативный веб-сайт.