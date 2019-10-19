Мадрид, , 14:13 — REGNUM Жители Барселоны встречали субботнее утро на фоне пострадавших зданий и операций по наведению чистоты, развернутых по всему городу, чтобы ускорить возвращение каталонской столицы к нормальной жизни, пишет сегодня, 19 октября, испанское издание La Vanguardia. Пятый день протестов, включавший в себя масштабную мирную демонстрацию, в которой приняли участие более полумиллиона человек, и генеральную забастовку, был отравлен ночью хаоса и насилия — наиболее жестокого за все время выступлений против приговора организаторам референдума о независимости.

Радикалы умножили акты вандализма, поджигая контейнеры, повреждая дорожные знаки и вырывая булыжники из мостовых. В одной только Барселоне пострадали 152 человека, как сообщает Каталонская система скорой помощи (SEM), 50 из них потребовалась госпитализация. Что касается материального ущерба, как минимум 300 контейнеров были сожжены вчера, а с начала протестов — уже тысяча. Убытки от этого оцениваются более чем в 2 млн евро.

Как сообщили городские власти в своем аккаунте в Twitter, ночью на разбор завалов и восстановление разрушенной инфраструктуры было направлено 60 команд и 140 ремонтных рабочих. В настоящий момент над устранением последствий беспорядков работают уже 150 команд и 210 специалистов, благодаря чему даже наиболее пострадавшие зоны возвращаются к своему обычному виду. На трех улицах разрушения привели к временному перекрытию дорожного движения.