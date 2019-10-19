Мадрид, , 13:23 — REGNUM «И.о. главы правительства Педро Санчес снова настаивает из Брюсселя на сдержанности и соразмерности как на принципах, которые, по его волюнтаристскому мнению, должны противостоять насилию повстанцев, захватившему улицы Барселоны, — пишет сегодня, 19 октября, испанское издание ABC. — Санчес цепляется за эту линию поведения, веря, что произойдет нечто, доказывающее его правоту, ведь его решения подразумевают простое созерцание насилия, неприемлемого в демократическом европейском государстве».

Что очевидно на данном этапе, подчеркивает СМИ, так это то, что мантра премьер-министра о благоразумии скрывает его бессилие перед ситуацией. Барселона стала итогом утраты контроля над улицами со стороны центрального правительства, которому противостоят не только «городские партизаны» из радикальных Комитетов по защите республики (CDR), но и непосредственно автономное правительство, возглавляемое Кимом Торрой.

Обещание, что насилие не останется безнаказанным, которое хором давали Санчес и его министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка, — пустой звук, считает ABC. Государство сковано в своих действиях и вынуждено наблюдать за неизбежным взятием Барселоны радикальными силами, а гражданам предлагают верить в будущее судебное вмешательство. «Опять — только суд», — сетует мадридское СМИ, призывая рассматривать происходящее в Каталонии как «городской терроризм» и обращаться с ним соответственно.

«Паралич Санчеса — это бедствие для защитников государства в очередной критический момент конфликта с каталонскими сепаратистами», — резюмирует издание.