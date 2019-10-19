Мадрид, , 14:25 — REGNUM «Ким Торра — одинокий человек. Глава правительства в одиночестве вступил в зал заседаний вчера и вышел оттуда еще более одиноким, — пишет 18 октября, испанское издание La Vanguardia. — Его выступление перед парламентом должно было стать предложением политического ответа на приговор Верховного суда, но то, что он представил, оказалось настолько «личным» проектом, что даже партии правительства его не поддержали. Совсем наоборот».

Торра предложил «вернуться к осуществлению права на самоопределение» и «подтвердить независимость», пока не закончились полномочия нынешнего состава парламента. В ответ на этот вызов государству не зааплодировал никто. Лица советников (глав каталонских министерств) вытянулись, лидеры сепаратистских партий JxCat и ERC заерзали на своих местах. Пока длился пятиминутный перерыв после речи председателя Женералитета, в коридоре и кабинетах раздавались возмущенные возгласы. «Все кончено», «пора уходить», «нет другого пути — только выборы» — вот лишь некоторые из фраз представителей движения за независимость.

А меньше чем через полчаса Торра снова привел своих министров в негодование. На этот раз — из-за единолично составленного им плана действий, который включал в себя превращение Женералитета и Парламента в Совет республики, а также созыв ассамблеи избранных лиц с Карлесом Пучдемоном во главе.