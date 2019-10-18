Мадрид, , 18:55 — REGNUM «В разрухе есть своя красота. Она связана с проявлением гражданского самосознания, — пишет сегодня, 18 октября, испанское издание El Pais о жизни охваченной протестами Барселоны. — Пара стариков — он в шортах, она в халате — спустились на улицу в тапочках в ночь со среды на четверг, чтобы поставить на место контейнеры, которые радикалы собрали кучей посреди проезжей части […] на узкой улочке, которая может превратиться в адскую мышеловку, если загорится. Им помогали другие люди. Никто ничего не говорил, не кричал, никого ни в чем не упрекал».

Корреспондент издания побеседовал с девушкой по имени Крис — она называет себя пацифисткой и входит в группу из 12 молодых людей, которые координируют свои действия, пытаясь помешать уличному насилию. Некоторые из них — сторонники независимости Каталонии, некоторые — нет, как и десятки людей, которые тушат пожары, возвращают то, что не горит, на свое место и освобождают улицы при виде радикалов, громоздящих баррикады из контейнеров, чтобы помешать проезду полиции. Потом мирные отряды возвращаются — навести порядок.

Ночью на улицах Барселоны происходят не только протесты: люди выбегают из дома, завидев угрозу для своих машин или жилищ, выбегают, чтобы помочь или защитить прохожих. Другие спасаются из домов, к дверям которых подбирается пламя. «Это причудливые сцены, поскольку, как свидетельствуют наблюдатели двух последних ночей, люди в капюшонах и лыжных очках, с платками на лицах и рюкзаками не говорят [местным жителям] ни слова: они смотрят, как перемещают контейнеры, например, и чуть позже возвращают их обратно на проезжую часть», — рассказывает El Pais.