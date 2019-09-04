Батала, , 17:35 — REGNUM По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва на фабрике пиротехники в индийском городе Батала, сообщает 4 сентября газета Hindustan Times.

Кроме того, сообщается о 12 пострадавших, которые доставлены в больницы.

Главный министр штата Пенджаб, на территории которого произошла трагедия, Амариндер Сингх, заявил, что поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается до сих пор.

Причина взрыва пока не выяснена.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте происшествия полностью разрушено кирпичное здание, что свидетельствует о силе взрыва. Не исключено, что количество жертв может возрасти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии на фабрике фейерверков прогремел взрыв