Батала, 4 сентября 2019, 17:35 — REGNUM По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва на фабрике пиротехники в индийском городе Батала, сообщает 4 сентября газета Hindustan Times.
Кроме того, сообщается о 12 пострадавших, которые доставлены в больницы.
Главный министр штата Пенджаб, на территории которого произошла трагедия, Амариндер Сингх, заявил, что поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается до сих пор.
Причина взрыва пока не выяснена.
Как сообщало ИА REGNUM, на месте происшествия полностью разрушено кирпичное здание, что свидетельствует о силе взрыва. Не исключено, что количество жертв может возрасти.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индии на фабрике фейерверков прогремел взрыв