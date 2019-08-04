5 августа 2019 года вопрос развития пчеловодства в России планируют обсудить в ходе совещания под председательством вице-премьера по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексея Гордеева.

С июня 2019 года из регионов России летят тревожные новости о массовом море пчёл. Минсельхоз РФ подсчитал, что в 25 регионах страны к началу августа 2019 года погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл — 39,6 тысячи от 3,09 млн пчелосемей. Среди наиболее пострадавших регионов — Башкирия, Удмуртия, Татария, Пензенская, Курская, Орловская, Тамбовская области, Алтайский край.

Пчеловоды чаще всего называют причиной гибели медоносной пчелы то, что обработка полей сельхозкультур, где выращивают наиболее популярные медоносные растения, происходит с нарушением норм.

С 2011 года у Россельхознадзора были изъяты функции по надзору за оборотом пестицидов, но другому ведомству их не передали. Фактически уже восемь лет данный вопрос остаётся безнадзорным.