К губернатору Тульской области Алексею Дюмину поступило более 100 обращений от пчеловодов, данный вопрос был поднят на одном из совещаний. Министр сельского хозяйства области Дмитрий Миляев заявил, что Роспотребнадзор проводит проверки по соблюдению правил применения пестицидов, ряд сельзохпредприятий привлечены к административной ответственности за нарушение норм. Глава области поручил финансово поддержать пчеловодов и организовать выплаты до конца 2019 года.
Пчеловодству Чувашии «нанесён урон» — минсельхоз
В Чувашии в июле в зависимости от их местоположения пчеловодами фиксировалась гибель до 20% пчелосемей. В минсельхозе республики считают, что пчёлы гибнут «преимущественно на незарегистрированных пасеках, которые бесконтрольно размещаются на угодьях, и не соблюдают установленные требования по использованию пестицидов». При этом министерство «фиксирует урон пчеловодству как подотрасли животноводства».
Сокращение объёмов производства мёда и продуктов пчеловодства из-за мора пчёл может привести к росту цен. Пока в Казани приобрести «сладкое лакомство» «с личной пасеки 2019 года» предлагают по следующим ценам:
мёд цветочный (дикое разнотравье) 3 л — 1200 рублей, мёд лесной 3 л — 1500 рублей, мёд гречишный 3 л — 1400 рублей, мёд липовый 3 л — 1800 рублей, забрус 1 л, воск — 400 рублей, перга — 1600 рублей за кг, прополис — 3000 рублей за кг, пыльца — 1600 рублей за кг.
В Татарии — одном из наиболее пострадавших от мора пчёл регионе уже погибло порядка 2% от общего объёма пчелиного «поголовья». Пчеловоды опасаются сокращения объёмов продукции и, как следствие, появления фальсификата.
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«Настоящая экологическая катастрофа»: пчеловоды бьют тревогу
В соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа».
После массовых жалоб на мор пчёл Минсельхоз разработал законопроект, которым планируется вернуть Россельхознадзору контрольные функции.