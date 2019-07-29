Казань, , 02:11 — REGNUM

Пчеловоды России после массовой гибели пчёл в разных регионах просят Госдуму РФ законодательно запретить «обработку полей ядохимикатами», «ввести уголовную ответственность за мор (убийство) пчёл», а к правительству РФ обратились с просьбой «ужесточить контроль за оборотом сельхозхимии». На открытых площадках за месяц появились три петиции к федеральному правительству, Госдуме и Владимиру Путину, в соцсетях набирает обороты флешмоб #спасёмпчёл, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Роман Колотовкин обратился с открытым письмом к Госдуме и президенту РФ. В нём он просит «законодательно запретите обработку полей ядохимикатами, которая приводит к гибели пчёл», а также вернуть Россельхознадзору или иному органу госвласти функции контроля за их применением, запретив «ввоз в страну дешёвых ядохимикатов», которые «пагубно влияют на экологию России». Под петицией за пару дней подписались свыше 400 человек.

Гайк Закарян из Калининграда в другом открытом обращении, адресованном Минсельхозу РФ, депутатам, сенаторам и правительству РФ, отмечает, что «массовая гибель пчёл в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей» и просит «ужесточить контроль за оборотом сельхозхимии», а также «ввести уголовную ответственность за превышение норм использования химикатов».

Игнат Карахан в своём обращении в адрес Госдумы и президента РФ также настаивает на вводе уголовной ответственности за массовый мор пчёл. Он также уточнил, что проводит одиночный пикет в защиту пчёл. Тем временем в соцсетях набирает популярность флешмоб #спасёмпчёл, в рамках которого жителям рассказывают о том, чем грозит их гибель в целом для мира.

Россияне активно поддерживают пострадавших пасечников, в соцсетях идёт обсуждение проблемы:

«Если вымрут пчёлы, следом вымрет всё человечество… Пока ещё не поздно остановите травлю или точка невозврата настанет очень скоро…», «Будет ли кто-то отвечать за эту катастрофу? Или опять всё на тормозах?», «Без пчёл будет катастрофа. Нужно удалить все возможные барьеры, мешающие людям разводить и содержать пчёл», «Просто нужно принять закон, запрещающий любые химические обработки на расстоянии минимум 1, а лучше 2 км от любых населенных пунктов, жилых построек, лесов, рек, озер, водных объектов, пасек, не говоря о заповедниках. Все экотоксиканты под полный контроль, разрешить только максимально безвредные и обрабатывать 1 раз, а не 100 раз. За нарушения данных норм и регламентов давать по 20 лет. И вы не поверите, насколько быстро начнет восстанавливаться вся угробленная природа. О пчелах просто резонанс, а сколько уже погибло других. В Черноземье жаворонка теперь услышите только в заповеднике», «В России численность пчёл за последние 10 лет сократилась на 40%, по данным ИСИЭЗ НИУ «Высшая школа экономики». Если эта тенденция сохранится, пчелы могут исчезнуть как вид уже к 2035 году. О том, что человечество просуществует не более 4 лет после исчезновения пчёл, говорил ещё Эйнштейн», «Нужно достучаться до правительства, чтобы оно регулировало использование пестицидов и ядохимикатов…»

Напомним, с июня 2019 года из разных регионов России начали поступать жалобы на массовый мор пчёл. Больше всего пострадавших регионов в Поволжье, в их числе Татария, Чувашия, Башкирия, Удмуртия. Пострадали пчеловоды и других регионов. Так, в Курской области пострадавшим пасечникам решено выделить компенсации из резервного фонда. Приём заявлений продлится до 8 августа. А в Орловской области уже возбуждено два уголовных дела по факту нарушения правил борьбы с болезнями и вредителями растений, в результате чего погибли пчелосемьи в Корсаковском и Малоархангельском районах. Следователи в качестве причин мора называют нарушения правил обращения с химикатами, которыми обработаны посевы горчицы.

Пчеловоды в один голос среди причин называют именно нарушение порядка безопасного применения пестицидов. В середине июля 2019 года глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») заявил о намерении обратиться к Генпрокурору Юрия Чайке с указанием не просто на гибель пчёл, а на применение «контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушении технологий при использовании химикатов».

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Между тем 23 июля 2019 года «Российская газета» со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщила, что ведомство подготовило законопроект, в котором Россельхознадзор наделяется полномочиями по контролю за использованием пестицидов.