Ульяновск, , 14:12 — REGNUM

Пчеловодам Ульяновской области будет выплачена компенсация в связи с гибелью пчёл в нескольких муниципалитетах. В настоящее время разрабатывается порядок предоставления выплат, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора, подчеркнув, что данное решение принял глава региона Сергей Морозов.

Из областного бюджета предполагаются выплаты виде 3500 рублей за одну погибшую пчелосемью производителям мёда. Средства будут предоставляться при наличии ветеринарно-санитарных паспортов пасек и записей в похозяйственных книгах. В области о гибели заявили 100 пчеловодов, погибло более 2 тыс. пчелосемей.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов «Мы хотим защитить интересы пчеловодов, и окажем им все меры поддержки, в том числе правового характера. Кроме того, будет разработан областной закон, регламентирующий взаимоотношения между аграриями и пчеловодами, чтобы в дальнейшем подобных проблем не было».

По факту гибели пчёл в муниципальных образованиях Ульяновской области созданы комиссии по обследованию пострадавших пасек. Отобраны пробы погибших пчёл и направлены в лаборатории Ульяновска и Казани для проведения экспертизы. Результаты исследований будут известны в октябре-декабре.

«По предварительной оценке специалистов, основной причиной массовой гибели пчёл в области могло стать их отравление в результат обработки посевов сельскохозяйственных культур химическими средствами защиты растений», — полагают в регионе.

В настоящее время сформирован реестр пчеловодов Ульяновской области, собирается информация по обработке полей пестицидами и агрохимикатами.

Минсельхозом Ульяновской области разрабатывается проекта закона «О пчеловодстве», призванный отрегулировать отношения пчеловодов и сельхозпроизводителей, производящих обработки сельхозкультур пестицидами и агрохимикатами. Также закон предусмотрит порядок содержания медоносных пчел, их использования для получения продуктов пчеловодства. Закон будет направлен на сохранение генофонда пчел, их охрану, обеспечение защиты прав и интересов пчеловодством, а также на охрану здоровья потребителей продуктов пчеловодства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в 24 регионах отмечена массовая гибель пчёл. По разным оценкам, в стране погибло порядка 300 тысяч пчелосемей. Специалисты связывают гибель пчёл с обработкой полей химическими веществами. Минсельхоз России направил в регионы рекомендации: аграрии должны не позднее, чем за три дня до обработки территорий пестицидами, предупреждать об этом пчеловодов.