Курск, , 19:38 — REGNUM

В Курской области приём заявлений от пострадавших пчеловодов, которые претендуют на компенсации из резервного фонда, продлили до 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Пчеловод (cc) Aplotofgold

За одну пчелиную семью пчеловодам выплатят 3150 рублей. По словам заместителя губернатора Алексея Золотарева, уже 124 человека подали заявления на общую сумму более 4,5 млн рублей. Компенсации получат все пчеловоды, пчёлы которых погибли в период ранневесеннего медосбора в 2019 году.

При этом в администрации утверждают, что регион стал первым в России, где принято такое решение. Механизм компенсации затрат был разработан по поручению врио губернатора Курской области Романа Старовойта.