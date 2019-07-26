Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM

В Ростовской области может быть возбуждено первое уголовное дело по факту массовой гибели пчёл. Об инциденте заявили пчеловоды Песчанокопского района. В полицию поданы десятки заявлений. Пасечники готовят коллективный судебный иск к АО «Агрокомплекс Развильное» — компании, обрабатывающей сельхозугодья от вредителей, о возмещении причинённого ущерба. В настоящее время ветеринары передали материал для исследования причин гибели медоносителей в лаборатории. Специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных выяснят, какой яд стал смертоносным, в течение нескольких дней, сообщает ГТРК «Дон-ТР».

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM ранее сообщало, в Орловской области возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 249 УК РФ «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Около 300 пчелосемей погибли на одной из пасек в Корсаковском районе 14 июня, ещё 286 пчелосемей — в Малоархангельском районе.

Летом текущего года случаи массовой гибели пчёл регистрировались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, в Удмуртии и других российских регионах. По данным Россельхознадзора, пчёлы пострадали от отравления средствами защиты растений— инсектицидами.

В связи с массовой гибелью пчёл в Тамбовской области власти приступили к разработке нового областного закона о пчеловодстве, который должен урегулировать процесс взаимодействия между аграриями, пчеловодами и муниципальными властями, в Курской области организован приём заявлений от пострадавших пчеловодов, которые претендуют на компенсации из резервного фонда.