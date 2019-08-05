Оренбург, , 08:45 — REGNUM

В Оренбургской области на конец июля зафиксировано два случая массовой гибели пчёл — в Новосергиевском и Абдулинском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Райлян Фома Родионович. Вечер. Пасека

По данным специалистов, проблема массового мора пчёл в Оренбуржье не стоит остро, как в других регионах.

На территории Оренбургской области зарегистрировано 1076 пасек и примерно 60 тысяч ульев. Регион обеспечен медом.

Стоит отметить, что цены на мед в 2019 году сохранились на уровне прошлого года. Трехлитровую банку меда первой качки (цветочного) предлагают за 1−1,3 тысячи рублей.