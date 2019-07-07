Москва, , 18:55 — REGNUM

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») предложил бороться с мором пчел требованием к производителям публиковать перечень используемых химикатов на продукции.

«Фермеры обрабатывают поля от сорняков и вредителей химикатом — глифосатом. Законом он не запрещён, нужно только за три дня до процедуры предупредить владельцев пасек. Но зачастую пчеловоды о ней не знают, а хозяева могут находиться далеко», — констатировал Николаев в Facebook.

Сам парламентарий сообщил, что не стал бы есть «кашу из растений, напичканных непонятно чем».

«Нужно быть открытыми и вменить производителям требования публиковать, какие химикаты они используют при выращивании продукции. Люди должны иметь доступ к такой информации», — предлагает глава комитета Госдумы.

Он уверен, что штрафами проблему не решить — ему размер составляет 10 тыс. рублей, «для агрохолдингов это копейки».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после жалоб пчеловодов о массовой гибели насекомых в соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл».

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