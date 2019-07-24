Орел, , 19:00 — REGNUM

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля. Дело по факту гибели насекомых в Корсаковском районе возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК РФ — «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнили в пресс-службе ведомства, массовая гибель пчёл — около 300 пчелосемей — была зафиксирована на одной из пасек в Корсаковском районе 14 июня. Согласно версии следствия, причиной гибели пчёл стало нарушение одной из местных компаний правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом случаи массовой гибели пчёл регистрировались в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, в Удмуртии и других российских регионах. По данным Россельхознадзора, пчёлы пострадали от отравления средствами защиты растений— инсектицидами. Решения о возмещении ущерба пчеловодам приняты пока лишь в отдельных регионах, например, в Липецкой области. В Минсельхозе ранее заявили, что риска сокращения урожайности из-за массовой гибели пчёл нет.

.