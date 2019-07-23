Улан-Удэ, , 07:33 — REGNUM

Массовый мор пчёл дошёл до Бурятии — в Заиграевском районе республики в июне 2019 года погибли 64 пчелосемьи в одиннадцати личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства Бурятии.

Однако чиновники отвергли вину пестицидов в случившемся.

«В данной местности нет земель, принадлежащих сельскохозяйственным предприятиям, которые могли бы использовать пестициды и агрохимикаты», — отметили в ведомстве.

По результатам изучения изъятого для исследований материала возбудителей паразитарных заболеваний обнаружено не было. Однако найдены возбудители микозов.

«Возможной причиной массовой гибели пчел является возникновение заболеваний, вызванных возбудителями микозов. В большинстве случаев развитие таких болезней связано с бесконтрольным применением антибиотиков и других химических препаратов, нарушением условий содержания», — добавили в минсельхозе.

При этом отмечается, что мёд в ульях погибших пчёл отсутствовал, поэтому здоровью людей ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о массовой гибели насекомых начали поступать в июне сразу из нескольких регионов. 16 июня ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура, а также депутаты Госдумы. Возможный ущерб для российской экономики в случае гибели 60% пчёл специалисты оценили в триллион рублей.

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