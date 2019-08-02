Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM

В Свердловской области владельцы пасечных хозяйств сообщают о массовом море пчёл. По их данным это произошло не в результате болезни насекомых, а в результате отравления.

Николай Владимирович Маковский. Пасека

Как сообщает издание «Новый день» в некоторых хозяйствах пострадали до 80% пчелиных семей. Пасечники предполагают, что мор пчёл мог произойти из-за опыления близлежащих сельскохозяйственных угодий специальными составами против вредных насекомых. В свою очередь руководство фермерского хозяйства отрицает всякую связь своей деятельности с гибелью пчёл.

Отметим, что пчеловоды обратились с жалобами в Россельхознадзор и ветеринарные службы. На данный момент проведённые исследования исключили причину заболевания. Проверки идут в Ирбитском, Сухоложском, Сысертском и Тугулымском городских округах.

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