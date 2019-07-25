Орел, , 16:18 — REGNUM

Новое уголовное дело о гибели пчёл возбудили следственные органы СУ СКР по Орловской области 25 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. О возбуждении первого уголовного дела было объявлено накануне, 24 июля.

Пчёлы Цитата из м∕ф «Винни-Пух». Реж. Фёдор Хитрук. 1969. СССР

Дело возбуждено по статье о нарушении правил борьбы с болезнями и вредителями растений — по факту гибели 286 пчелосемей в Малоархангельском районе региона. По версии следствия, причиной ЧП стало нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов горчицы. Установлено, что обработку полей с цветущей горчицей в июне проводило ООО «Ленинское». При работах применялись химические средства, но об этом владельцев пасек предупредить забыли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе возбудили первое в России уголовное дело по факту гибели пчёл — в связи с гибелью 300 пчелосемей в Корсаковском районе.

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