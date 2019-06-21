«Настоящая экологическая катастрофа»: пчеловоды бьют тревогу

Нижний Новгород, , 09:24 — REGNUM После жалоб пчеловодов о массовой гибели насекомых в соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа», и приводит в пример десять регионов, в том числе Нижегородскую, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области, Мордовию и другие. Обращение распространяется в соцсетях, а также было направлено и на «прямую линию» Владимира Путина, которая прошла 20 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автор обращения пишет, что в 2019 году уже «сильно пострадало более 10 регионов» — там «происходит массовая гибель пчёл».

"Проблему нужно решать на федеральном уровне, — отмечается в обращении. — В ряде регионов зафиксирована массовая гибель пчёл. (Республика Мордовия, Курская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, Ульяновская, Нижегородская области и др.) Ущерб понесли более 1000 пасек, по предварительным данным, погибло более 100 000 только пчёлосемей. Результат экспертизы показал, что гибель пчёл наступила от отравления пестицидами».

Уточняется, что в сфере применения пестицидов и агрохимикатов нет чёткого государственного контроля, а в агрокомплексе, который активно развивается, совершенно забыли про пчеловодство и оно «на законодательном уровне остаётся беззащитно», так как даже через суд ущерб при гибели пасек возместить достаточно сложно.

В качестве примера приводится случай в с. Потьма Мокшанского района Пензенской области. О нём в соцсетях рассказали сами пострадавшие.

«Уже две недели я с детьми и мамой живу в с. Потьма. Здесь у нас пасека. Сегодня утром, 13 июня, нам позвонила т. Маруся и сказала, что у неё на пасеке и пасеке моего дяди Ивана Ивановича очень много мёртвых пчёл, — рассказывают владельцы пасеки. — Мы с мамой встали в 5 утра косить траву в саду и заметили, что пчёлы в 6 часов ещё не вылетели, хотя обычно они уже работают. Подумали, что из-за похолодания. В 9 часов после звонка мы побежали на пасеку и были в шоке: на пасеке было тихо, пчёлы не летали, очень много мёртвых пчел было на летках и под ними. Через час всё село всполошилось: у всех пчеловодов массовая гибель».

В профильных группах пчеловодов в соцсетях идёт активное обсуждение проблемы, которая оказалась актуальной для многих регионов:

«Саратовская область, город Петровск. 20 заявлений от пчеловодов в прокуратуре, побрызгали горчицу!», «Поднимайте зоозащитников по всей стране, делу необходимо придать максимальную гласность», «В Ростовской области, Миллеровский район тоже многие лишились пасек», «В Воронежской области тоже пчёлы погибли… после обработки полей», «В деревне Кашка Тетюшского района Республики Татарстан произошла массовая гибель летной пчелы 17 июня 2019 г. Более 500 пчелосемей практически уничтожены. Это произошло вследствие опыления рапса ядохимикатами в дневное время».

В группах сообщалось, что просьбу от пчеловодов с описанием проблемы также направляли на «прямую линию» Владимира Путина, которая прошла 20 июня 2019 года.

Напомним, в Курской области в середине июня 2019 года также был зафиксирован случай массовой гибели пчёл. О нём рассказали активисты Общероссийского народного фронта. В пресс-службе отмечали, что ЧП зафиксировано в 12 районах области, а потери понесли порядка 50 пчеловодов. По словам пострадавших, поголовье погибло после бесконтрольного использования «пестицидов для обработки полей от сорняков и насекомых-вредителей».

Массовая гибель пчелиных семей — явление, характерное не только для России. В 2018 году Франция выделила 3 млн евро для пострадавших от этой проблемы.

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