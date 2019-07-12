Москва, , 21:31 — REGNUM

В Россельхознадзоре считают, что массовая гибель пчёл в регионах России происходит из-за бесконтрольного использования пестицидов при обработке полей. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

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Она отметила, что массовая гибель пчёл наблюдается несколько лет подряд. Причём последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов.

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«Такая беспрецедентная ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области», — цитирует представителя ведомства Интерфакс. Теперь эти процессы контролируются Роспотребнадзором и только в плодоовощной продукции, которая появляется на прилавках.

По её словам, это нельзя назвать контролем, поскольку происходит лишь констатация факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте. И при обнаружении небезопасных партий товаров Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации.

Мелано уточнила, что инициатива передачи контрольных функций Роспотребнадзору в таком формате принадлежит Минэкономразвития РФ.

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«Ведомство сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов», — считают в Россельхознадзоре.

В настоящее время рынок химикатов, активно используемых аграриями по всему миру, в России не контролируется. В то же время, по данным ВОЗ, почти 85% всех овощей и фруктов так или иначе контактируют с различными пестицидами. В РФ же разрешено использование 900 наименований средств защиты растений.

«Однако надзор за их правильным применением не осуществляется. Особую опасность для людей, животных и насекомых представляют химические авиаобработки сельскохозяйственных полей. Объемы, в которых используются пестициды, а также качество самих препаратов не проверяются государством», — утверждает Мелано. Самолёты разносят ядохимикаты на огромные территории, и эти вещества токсичны для многих насекомых, рыб, животных, проникая в водоёмы, почву они могут приносить ущерб людям.

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«В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации», — подытожила представитель Россельхознадзора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во многих регионах России проблема с гибелью пчёл появилась в конце июня. На массовую гибель насекомых жаловались жители Башкирии, Татарии и Удмуртии ещё в двадцатых числах прошлого месяца.

В соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа», и приводит в пример десять регионов, в том числе в Приволжском федеральном округе — Нижегородскую, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области, Марий Эл и Мордовию. Обращение было также направлено на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

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В середине июня гибель насекомых фиксировали в 12 районах Курской области, в конце июня к пострадавшим территориям присоединились семь районов Алтайского края.

Во всех субъектах страны ситуация схожая — гибнут пчёлы в личных пасеках, пчеловоды-промышленники не пострадали. В минсельхозе Удмуртии говорят, что не могут отказаться от обработки полей рапса инсектицидами, так как в этом случае ущерб будет более значительным.

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Но если в региональных министерствах сельского хозяйства называют обработку полей рапса химикатами лишь предположительной причиной мора пчёл и заявляют, что проведение соответствующих анализов займёт около 2−3 месяцев, то в Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории исследования уже провели. В результате выяснилось, что из 12 поступивших в лабораторию проб в 10 образцах обнаружены остаточные количества пестицидных препаратов.