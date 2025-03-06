Берлин, 6 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Евросоюз должен обсудить сценарий наплыва украинских беженцев после остановки американской помощи. Об этом заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Sergei Grits/AP/TASS

«Если… американская поддержка исчезнет и это приведет к увеличению числа беженцев… нам необходимо обязательное распределение украинских беженцев по всему Евросоюзу, в соответствии со справедливым механизмом», — передает ее слова издание Politico в материале, опубликованном 5 марта.

Отмечается, что наибольшая нагрузка на данный момент приходится на Германию, Польшу и Чехию, однако в случае «масштабной волны переселенцев» это придется изменить.

Издание также приводит статистику Евростата, согласно которой свыше 4,3 млн украинцев стали участниками программы временной защиты в европейских странах на декабрь прошлого года. Действие программы истекает в марте 2026 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в очередной раз заявил об усталости граждан от богатых украинских беженцев. Он отметил, что вид более миллиона молодых украинцев, которые ездят на лучших европейских автомобилях и живущих в пятизвездочных отелях, вызывает раздражение.

Более того, в июле прошлого года глава польского МИД Радослав Сикорский объявил, что необходимо вынудить украинцев, живущих в ЕС, вернуться к себе на родину. Затем он призвал страны союза остановить выплату пособий беженцам с Украины, уточнив, что Варшава уже это сделала.

10 февраля портал inPoland сообщил о массовом выезде украинцев из Польши в Германию. Уточнялось, что причиной стали более высокий уровень дохода, улучшенные социальные гарантии и качественная медпомощь. Ранее в январе глава фракции «Альтернативы для Германии» Катрин Эбнер-Штайнерв баварском парламенте призвала выдворить из страны украинских беженцев.

4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву и запретил Лондону снабжать киевский режим американскими разведданными. Это произошло после конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за разногласий на тему перемирия с Россией.