После скандальной перепалки 28 февраля президент США Дональд Трамп выгнал Зеленского из Белого дома и не стал подписывать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Видеокадры того, как стороны начали повышать друг на друга голос прямо перед камерами, ещё до официальных переговоров, транслировали многие мировые СМИ. В частности, американский лидер говорил о том, что перемирие «неминуемо», а глава киевского режима настаивал, что Украина его никогда не примет. Зеленский пытался при этом перебивать и возражать как Трампу, так и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже позволил себе нецензурную брань. В итоге американский лидер попросил Зеленского уехать и вернуться, когда тот будет «готов к миру». После скандала киевская делегация провела в ожидании около часа, всё еще надеясь подписать сделку по ресурсам, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1101-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский стал зачинщиком скандала в Белом Доме, Трамп попросил его удалиться

Статью под заголовком «Трамп вышвырнул Зеленского» опубликовала, к примеру немецкая газета Bild. А на вопрос корреспондентов, просили ли главу киевского режима покинуть Белый дом, американский лидер лаконично ответил: «Мне не обязательно вам это говорить. Думаю, вы и так знаете ответ».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950538" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Зеленский досрочно покинул Белый дом, пресс-конференция с Трампом отменена

О том, что именно Зеленский спровоцировал ссору в Овальном кабинете, и о том, что он должен принести извинения Трампу, госсекретарь США Марко Рубио заявил накануне в интервью CNN. Но у самого зачинщика перепалки на этот счёт другое мнение. В соцсети Х он выразил благодарность американскому лидеру за поддержку и визит, добавив, что Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится. А что касается извинений, то в интервью Fox News Зеленский их отверг, заявив что «не сделал чего-то плохого».

Скандал в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стал «лютой выволочкой в Овальном кабинете», прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Любопытно, что уже вскоре после скандала с Зеленским Трамп заявил, что готов возобновить разговор с ним на определенных условиях. По его словам, диалог сторон возможен в том случае, если глава киевского режима не будет отрицательно высказываться о российском президенте Владимире Путине, а также продемонстрирует стремление к мирным переговорам.

Тем временем российские войска продолжают теснить вражеские силы по всем направлениям. Только за последнюю неделю, с 22 по 28 февраля, Вооруженными силами России нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего, подчеркнули в Минобороны.

Россия достигнет всех целей специальной военной операции, неоднократно подчеркивал Владимир Путин.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.