Варшава, 12 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Европейский союз, продолжая выплачивать пособия украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью французской газете Le Monde..

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«Задержка Конгресса США с предоставлением помощи (Украине) была неудачной, но такой же была и задержка Украины с принятием закона о мобилизации. А мы снижаем её мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам», — сказал Сикорский.

Он напомнил, что Варшава прекратила выплачивать социальные пособия украинцам.

«Это (выплата пособий) создаёт финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение», — заключил глава МИД Польши.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Сикорский заявил, что проживающим в Европейском союзе гражданам Украины нужно навязать такие условия пребывания, чтобы они вернулись и вступили в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Отвечая на вопрос, каким образом Варшава может заставить живущих в Польше украинцев участвовать в боевых действиях, он ответил, что при принятии такого рода решения на уровне одной страны нежелающие воевать люди начнут уезжать в те страны ЕС, где смогут этого избежать.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен их регулярными провалами в зоне украинского конфликта.