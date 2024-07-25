Варшава, 25 июля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Проживающим в Европейском союзе гражданам Украины нужно навязать такие условия пребывания, чтобы они вернулись и вступили в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 25 июля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF 24.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, закон о мобилизации на Украине приняли с опозданием как минимум на год. Сикорский также призвал страны ЕС оказать помощь Киеву, так как на их территории проживают сотни тысяч потенциальных военнообязанных украинцев, которых можно отправить в ряды ВСУ.

«Польша тут в авангарде помощи Украине, чтобы подготовить их к военной службе», — пояснил Сикорский.

Он также отметил, отвечая на вопрос, каким образом Варшава может заставить живущих в Польше украинцев участвовать в боевых действиях, что при принятии такого рода решения на уровне одной страны нежелающие воевать люди начнут уезжать в те страны ЕС, где смогут этого избежать.

«Тут есть возможность навязать такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые, однако, заставят их выполнять свои обязанности по обороне своей страны», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в апреле рассказал, что украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, уехавших из страны без справки от военкомата. Он отметил, что без паспорта человек получит статус нелегала и его депортируют домой, что может помочь Киеву решить вопрос с нехваткой личного состава в ВСУ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен их регулярными провалами в зоне украинского конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и вводит обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Также теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному.